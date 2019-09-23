區議員倡建天橋或隧道　打通銅鑼灣內城與海濱

為改善維園一帶行人通道網絡，4名區議員早前委託專業人士進行概念性研究，有關報告點出銅鑼灣、天后、維園至勵德邨行人連接的問題，包括灣仔北一帶海濱與「內陸」缺乏優質行人連接，以及維園地塊龐大，減低銅鑼灣及天后間的可達性等，研究提出一系列初步優化概念，包括適當改善維園設計，以中央圖書館為中軸，打通圖書館經維園草地直達海濱的連接路，以高架行人天橋、隧道或地面行人路的方式，改善內城與海濱的連結。

由區議員李文龍、伍婉婷、鍾嘉敏及周潔冰委託測量師進行的研究報告中，提出其他建議包括，強化銅鑼灣與天后、天后與周邊地區的行人連接系統，舉例在留仙街石梯旁增設室外電梯，下接英皇道、上連天后廟道，以方便居民日常出入，又有一系列的綠化建議。

李稱，他們約在大半年前籌劃尋求專業人士進行有關研究，而提出建議主要目的是方便居民出行。鍾嘉敏就指，有見區內地方的連貫性及通行性不太強，因而做相關研究，強調中央圖書館經維園至海濱的連接路，無論天橋或隧道皆可行，而其他建議包括擴闊內街等，稍後仍須諮詢當區居民意見，完成後，冀最快今年底至明年初，向當局提出具體的聯合建議。