地盤工涉泳池非禮7女童　事主：大腿畀人撳咗一下

中年已婚男泳客疑趁7名8至13歲女生在泳池習泳期間，涉嫌連環非禮她們的大腿、胸及臀部，游泳教練收到女生投訴後決定報警。男泳客被捕後向警員表示只是意外撞到女生，否認非禮，他否認7項非禮罪，案件今早(23日)在九龍城法院開審。

49歲被告楊運華，報稱任職地盤工，他被控於今年6月21日在將軍澳泳池的主池，分別非禮女童A(13歲)、B(13歲)、C(10歲)、D(8歲)、E(10歲)、F(9歲)及G(10歲)。女童A透過視象直播系統作供，稱當晚7時半她跟隊友開始在主池6號線練習，由於泳隊剛贏了比賽，當日她跟隊友還打算在練習之後拿獎牌拍照，泳隊當中有男有女，女隊員約有7至8人，當晚她穿連身泳衣，戴泳帽及泳鏡，每名隊員相隔5秒落水練習。

A憶述當時泳池人流不多，她先游背泳再轉游蛙泳，當她游蛙泳游到池中間位置時，她發現被告在她前方，被告也是正在游蛙泳，「但佢隻手擘得好開」，為避開被告，她遂從對方右邊兜過，並跟對方保持一隻手位的距離。但她仍感到左大腿後方「畀人用手指輕輕力撳咗一下」，她即刻往後望了一下並繼續向前游，被告沒任何表示。返上水後，她向教練投訴，教練着她「如果再見到佢(被告)就避開佢」。

及後，A再進行第二輪及第三輪練習，她雖刻意避開被告以免有身體接觸，但仍遭對方先後摸到左腰及左肩膊，她返上水時已見教練及另一事主B在池邊，同時2名救生員將被告拉埋一邊，救生員提醒被告「注意一下行為」，被告否認，教練決定報警。A稱她最初以為被告只是不小心，「因為佢動作有小小奇怪，以為佢唔識游，唔小心撳咗我一下」，第二次A已懷疑被告有不軌企圖，到第三次「個腦已經唔知發生乜嘢事，有啲亂」。