工黨郭永健港鐵示威一罪脫　港鐵提呈述上訴

工黨現任主席郭永健於2016年4月到港鐵九龍塘站抗議港鐵加價，期間涉未獲港鐵批准下派發單張和貼紙，又使用揚聲器，並拒應職員要求離開，涉違港鐵附例遭票控。郭於2017年被裁定未獲港鐵書面批准而在港鐵站範圍內派發傳單及貼紙的傳票被裁定罪成，被判罰款2000港元，但另一項沒有遵從指示離開車站及停止使用大聲公的傳票則不成立。港鐵不服該項脫罪的裁決並提出案件呈述上訴，法官聽取雙方陳詞後，押後作書面裁決。

港鐵一方指，訂立該條港鐵附例的原意為要確保市民可方便使用港鐵，不受到阻礙及確保公眾安全，特別是收費後的區域，不應該阻塞該些通道以免令市民使用不到港鐵的服務。而郭的行為就算阻礙不到他人使用港鐵，但是有風險會令到其他人效法在港鐵範圍內示威及展示標語等，從而阻礙了市民使用港鐵。

代表郭的律師則指，不能夠剝奪進行和平示威的權利，而且當話題涉及港鐵本身，故亦合適在該處進行示威。律師又指就郭而言，雖然他有在港鐵站打開了一張枱呼籲他人簽名，但並無任何證據顯示他有阻礙到任何人使用港鐵，因此律師認為不應阻礙市民進行和平及不阻礙他人的示威活動。