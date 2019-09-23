修例風波：中小企「吊鹽水」　金管局見銀行商界了解困難

金管局今早(23日)與商界及銀行界代表舉行早餐會。有份出席會面的金融界立法會議員陳振英指，近3個月的社會事件令營商環境急速轉差，遂有是次會面，了解在中小企融資問題上有何紓緩措施，又指有中小企反映短期或有融資困難，希望銀行勿即時減低他們的借貸額度，銀行業代表亦在會上表示願意共度時艱，願意盡量配合中小企需要。

陳又指會上有人指政府推出的支援計劃宣傳不足，亦有人反映表格複雜，金管局會加強宣傳及跟進。

事實上，反修例風波持續令中小企面臨沉重經營壓力。中小企聯合會永遠榮譽主席劉達邦稱，受近日社會運動影響，不少中小企面對困難，特別是餐飲、零售等多以現金付款的行業，生意大減惟支出維持，遂令現金流短缺。

雖然港府有措施支援中小企，惟有銀行態度審慎，近期反而收緊中小企信貸額甚至要求它們提早還款，業界中有人感悲觀、正在「吊鹽水」，並指不少餐飲業界，生意大減3至5成，而有零售店舖不再聘用兼職員工，甚至有商戶因生意減少而要員工放無薪假，指出如情況持續，未來難免會有中小企倒閉，冀港府可盡快平息現時的社會事件。