政Whats噏：黃之鋒結束美國唱衰香港之旅　禍港配角羅冠聰接力

近期正值多事之秋，更有人落井下石頻「告洋狀」，實行唱衰香港，最近曝光率最多一定係被內地官媒批評為「新生代漢奸」嘅香港眾志秘書長黃之鋒。雖然佢已經結束訪美嘅唱衰香港之旅，但喺宣誓風波中被褫奪立法會議席嘅香港眾志常委羅冠聰就決心接力，真係驚死香港唔夠亂，有時事評論員批評今次輪到禍港配角上場。

反修例風波持續超過100日，示威者同部分政治人物都積極爭取國際社會關注同支持，好似爭取美國通過《香港人權與民主法案》，其中黃之鋒同羅冠聰早就飛到美國進行游說，前者更率先喺上星期出席國會聽證會。

黃之鋒美國之旅結束，但並不代表唱衰香港行為告一段落，事關佢同羅冠聰都分別喺Facebook上講明言要接力，證明佢哋亂港之心未變。

羅冠聰喺網上講明「接力遊(游)說」，下星期會出席美國參議院外交事務委員會嘅東亞小組聽證會，持續提升香港議題嘅關注喎。佢更口出狂言，直指過去一行人被鬧無數次漢奸、叛國，但呢啲污名化對佢哋嘅影響愈嚟愈細，仲話今次行程令到好多仲猶豫支持聯署與否嘅美國國會議員落水，鎖定好多參眾兩院關鍵議員支持。

時事評論員陳雲生指，美國干預其他城市或國家都有一套劇本，需要有當地人配合去增加說服力，過去就經常搵被官媒點名批評為「禍港四人幫」嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席「李漢奸」李柱銘、有「民之阿婆」之稱嘅前政務司司長陳方安生，現時就向年輕人埋手而睇上黃之鋒，而主角外仍要配角幫忙就輪到羅冠聰上場。

陳雲生認為市民已經睇厭佢哋嘅把戲，而且稍為有人生經驗就知道佢哋所為係行唔通，大彈港府教育失敗，令到現今一代年輕人輕易畀外國利用。