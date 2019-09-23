菲傭越洋申索失敗 官指涉傷少主下體已可即時解僱

菲律賓女傭返回家鄉後，聲稱被前女僱主無理解僱，向其追討8.5萬多港元賠償，成首宗外傭獲批准越洋視像作供的申索案件。案件今午(23日)在勞資審裁處宣判裁決。審裁官認為申索人和僱主兩人的證供各有瑕疵，並不足信，但就指僱主女兒的證據可靠。審裁官因此裁定，申索人確有如僱主女兒所述，曾兩至三次蓄意或至少故意不慎地弄傷僱主女兒的下體。

審裁官認為，申索人有上述行為，僱主方已有足夠理由即時解僱申索人。故此申索人的申索敗訴，僱主只需向對方支付回鄉機票費用870港元，以及交通費100港元。因僱主沒有訟費申請，審裁官因此不作頒令。

另外，由於案中證供揭露可能有虐待或疏忽照顧兒童情況，審裁官表示會將個案交予相關部門跟進。

申索人Mallorca Joenalyn Domingo於2016年6月10日至9月22日期間，以月薪4210港元，受僱為吳姓女被告人的家傭。申索人於9月22日被即時解僱，她向吳追討賠償，除了代通知金、有薪假期、回鄉機票外，還有一項名「損害」的申索項目，金額共計8萬多港元。