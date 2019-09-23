每日一片：私家車為避逆線寧自炒　網民極不忿：「撞埋去」

避開定照去？相信不少司機在瞬間都曾面臨這個選擇。昨日(22日)凌晨在清水灣道就有私家車司機遇上「鐵騎士」逆線行駛。私家車及時閃避，雖然避免了兩車相撞的局面，自身卻受累自炒。網民紛紛替私家車「唔抵」，建議車主：「下次唔好扭軚咁傻」。

網民Firzen Ho在Facebook群組「馬路的事討論區」上載影片，指涉事私家車司機是自己朋友，事發在9月22日清水灣道附近行車線，凌晨將近一點。從影片中可見，私家車正沿清水灣道行駛，忽然兩架鐵騎士迎面駛出，前後駛過私家車，第二架車逆線行車，與私家車佔用同一條行車線，司機為了閃避，將車身左移，結果不幸自炒。該架逆線行駛電單車事後懶理私家車司機，揚長而去。貼文怒斥「令到我朋友為咗避開佢而炒車，玩車還玩車，但係唔好咁過分同埋不負責任咁不顧而去。」

網民看過影片後怒轟電單車司機「太過分，害人害己」，「彎位逆線又唔係爬頭，一係發夢一係自殺」。有人則建議事主不用避開，「你避佢，好彩就乜事都無，唔好彩就自炒，衰啲就自己受埋傷，明明係佢衰，點解要搞到自己呢？」不過亦有留言堅持「嗰一刻我相信大部分人包括你都會避，始終人有同理心，邊個錯都好，無人想撞死人。」