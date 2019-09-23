修例風波：否認元朗腳踢毆打義工　警籲發布片段人士提供資料

警方於上周五(20日)至昨日(22日)的示威活動中共拘捕82人，涉及罪名包括非法集結、藏有攻擊性武器、公眾地方行為不檢、侮辱五星旗、襲警、危險駕駛等，令6月至今示威衝突總被捕人數增至1556人，年齡介乎12至83歲。另過去周末，有4名警員受傷，警方指有暴徒於示威中目無法紀，除侮辱五星旗，亦有人搶警槍，現發出最嚴厲的警告，若有人搶警方配備及警槍，警方必使用相應武力制止，有關人士後果自負。

警察公共關係科總警司謝振中今(23日)出席例行記者會時表示，過去周末的示威暴力行為全面升級，將香港推向萬劫不復，他指有暴徒向警車投擲汽油彈，志在攞命，昨日曾有警員生命安全受到威脅，曾經拔槍，做法理智。

謝又指，暴徒肆意縱火、破壞港鐵設施，包括進入列車控制室，在路軌上投放緊急落客斜道，草菅乘客生命，另有暴徒毆打市民，上周六晚(21日)在元朗短短一小時內發生4宗暴徒毆打市民事件，呼籲市民不要浪漫化暴徒的暴力行為。

警方上周六拘捕3名自稱救護人員，在其中2人身上搜出雷射槍，另有一人沒帶身份證明文件。此外，警方當天使用了32發催淚彈、6發橡膠子彈、1發布袋彈、1發海綿彈；昨日用彈藥數字仍在點算中。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥表示，有關警方被指在上周六於元朗拘捕一名男子時，將其拖入後巷打至昏迷的說法，屬嚴重失實指控。他指，當時警方在鳳攸北街截查數人盤問，當時大批人士衝擊警方防線，警方在警告無效下施以胡椒噴劑驅散。至於坊間流傳相關片段並沒有展示事件始末，警方亦未有收到投訴。

新界北總區警司(行動)韋華高則指，他看過該片段，只見有警員在踢一件「黃色物體(yellow object)」，而他本人亦看過另一段較清晰及更完整的片段，清楚顯示當時警方沒有對被捕人士作不當行為。他呼籲發布該片段的人士應向警方提供進一步資料，警方必定會嚴肅跟進。

另外，香港警察隊員佐級協會主席林志偉向會員發表聲明，指過去周末，有人圖謀搶警槍，強調警槍是執勤的第二生命，如果警槍被搶走，意味生命也就不保，因此警察從入職之初便知道必須盡一切方法保護自己的警槍，如果有人要將警槍搶走，亦即要奪去自己的生命，警員將在別無選擇下做出唯一且必須的決定。