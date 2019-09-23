政Whats噏：菲律賓在囚港人鄧龍威　終獲「共享」四千蚊

鄧龍威(左二)於2000年被指在菲律賓藏毒，被判終身監禁。

政府喺今年2月推出派4000蚊嘅「關愛共享」計劃，本身係律師嘅立法會議員謝偉俊(Paul)透露，喺菲律賓在囚嘅港人鄧龍威終可「共享」，政府已向他發放4000蚊嘞！

阿Paul日前喺Facebook貼文，話喺財爺陳茂波(波叔)公布關愛共享計劃派4000蚊後，佢一直追問本身係香港永久居民嘅鄧龍威點解冇得「共享」，而喺立法會辯論期間，佢亦曾向波叔戲言，只要政府畀4000蚊鄧，佢將會再「加碼」，以示認同政府同支持喺菲律賓服刑嘅鄧龍威，但當時波叔只係微笑示意，未置可否。

最近有新進展嘞！阿Paul話鄧龍威哥哥Billy近日透過「鄧龍威關注組」通知，政府已向其弟發放4000蚊。阿Paul話先畀個like波叔，而佢亦履行先前承諾，以個人名義再「加碼」畀4000蚊，為鄧打氣。

鄧龍威2000年喺菲律賓被控販毒案，被判終身監禁，而阿Paul一直協助鄧。據了解，「鄧龍威事件關注組」喺「關愛共享計劃」2月1日接受申請首天，阿Paul同各方嘗試為鄧龍威向政府申請4000蚊，期望港府能體恤海外在囚港人，幫佢哋在囚時嘅經濟困難，以解燃眉之急。