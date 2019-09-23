九巴車長不滿被無理指控阻差辦公　向警務處處長索償

有便衣警員於9月14日在樂華邨巴士站拘捕兩名青年，一名目擊事件的九巴司機聲稱他要求警員出示委任證不果，反被指阻差辦公，認為受到警員的無理指摘和威脅，導致他情緒不穩，當天無法履行車長的職務。該九巴司機今(23日)入稟小額錢債審裁處向警方追討1萬港元，案件押至11月6日進行聆訊。

原告人陳詠麟指，警員於今年9月14日當眾對他作出無理指摘和威脅，令他情緒不穩，無法履行當天的工作，故向警務處處長盧偉聰索償當日工資、工作補金、精神科治療費用、利息和法律費用，合共1萬港元。

原告透露當日他在休息室聽見外面有人呼救，然後看見一位佩戴警棍和手槍的便衣警員把一名青年按在地上。他稱巴士司機有責任向執法人員索取資料，以保障乘客利益和向運輸署交代事件，如班次因事故延誤。惟當他要求警員出示委任證時，警員回應「你再問我出示委任證，我就告你阻差辦公」及「你要拎(委任證)，就去秀茂坪警署拎」。原告人因此精神不佳，認為自己不宜駕駛，獲公司批准不用上班。

原告指6月12日起在電視上看到示威活動的畫面已深受困擾，開始需要看心理醫生。他認為本案除了為個人利益外，亦希望幫助涉事的兩名年輕人，因他知該兩名年輕人因這次事件牽涉另一單案件，並希望藉本案警惕警方日後跟從程序辦事。