屯門衝突侍應涉燒五星旗准保　元朗男子涉藏開山刀須還押

上周六(21日)屯門及元朗發生警民衝突，多名示威者被捕，其中有男子被指焚燒五星旗，亦有人涉嫌管有開山刀等武器。涉案2男1女被告今(23日)被解往屯門法院提訊，全部毋須答辯，裁判官應控方申請將案押後，以待繼續調查，涉嫌管有開山刀的男子還押看管，其餘2人則獲准保釋。

3名被告分別是男保安劉嘉駿(25歲)、男侍應鄧智樂(21歲)和公開大學女生張佩霖(22歲)，劉和張分別被控管有攻擊性武器。劉被指在元朗鳳琴街管有一把開山刀、短劍、軍刀和斧頭；張則被指在屯門兆麟政府綜合大樓外管有一支長約90厘米的白色膠管。至於鄧則被控侮辱國旗罪，指他當日在屯門大會堂外，與不知名人士焚燒、踐踏和撕毀五星旗。

控方不反對鄧和張保釋，但反對劉保釋，指現場有200人聚集，更有人掟汽油彈，當警方驅散示威者時，見劉正在逃走，於是將他截停，並在他身上發現涉案已開鋒的武器。

辯方以現金及人事共2萬港元為劉申請保釋，指涉案4件武器均非常注目，攜帶出街實屬不合理，但因詳情涉及辯護方向，故不便提出。此外，被告亦很明白，若他在保釋期間再犯將會被還押。

裁判官直言，單一武器出現在示威現場也會很嚴重，法庭很關注事件對公眾構成的威脅，又指近月來「大家都好激情」，擔心劉會再犯，最終駁回其保釋申請。劉的案件將於10月22日再訊；鄧的案件於11月27日再訊；張的案件則於11月18日再訊。