修例風波：沙田站滿目瘡痍　僅一部售票機運作市民排長龍購票

港鐵沙田站及新城市廣場昨日(22日)於反修例風波之中淪為戰場，港鐵站及商場設施成為示威者毀壞的目標。東網記者今(23日)視察滿目瘡痍的沙田站及上述廣場，發現沙田站內遭到破壞的多部售票機以布幕覆蓋，僅有一部能勉強運作，引來市民大排長龍購票。

沙田站內今日貼出多張告示，列明因車站部分設施被破壞而暫時未能使用，港鐵將盡快復修設施。而受到不同程度破壞的站內閘機大多被貼上損壞告示，但有市民為趕搭車仍然照用；亦有部分閘機顯示屏被敲爛，港鐵提醒市民自行推動閘機才能通過。至於被人敲爛的閉路電視則繼續外露電子零件及電線，無人理會。

除了站內設施，新城市廣場內裝上顯示屏的柱子同樣被大肆砸毀，當時被打爛的顯示屏留下一地玻璃碎，今日該位置已被人以木板圍封。至於廣場內服務台雖不時被人貼滿寫上各種訴求的便條，目前已被清理，而整個服務台可謂「空空如也」，連服務員亦被安排到其他樓層為客人提供查詢服務。廣場整體運作如常，大部分商舖於昨日亂局後已恢復營業，包括遭受針對的部分被指「親中」商戶，該等商戶紛紛清走塗鴉及貼紙，惟被破壞的設施如取籌機就未能運作。

至於昨日關閉的葵芳站亦已重開，多部售票機及入閘機損壞停用，顯示屏留下刮痕，閉路電視就遭打爛。港鐵在昨晚發聲明嚴厲譴責示威人士在多個港鐵車站大肆破壞鐵路設施，以及故意不當使用列車設備，罔顧其他乘客、員工及列車運作的安全。

港鐵指出，截至昨晚11時，沙田站、青衣站、九龍站、葵芳站、太子站及旺角站先後需要暫時關閉，而上述車站今日已經重開。聲明又提到將軍澳站於昨日凌晨有一部出入閘機被人蓄意縱火，而港鐵對小濠灣車廠一宗懷疑縱火案深表關注，並已就上述兩宗事件報警，將嚴正跟進及保留追究權利。