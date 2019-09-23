修例風波：組織擬10.1九龍閱兵五區封路　民陣申港島遊行

反修例風波未息，網上有組織今(23日)預告十一當日「贈興」，包括擬於當天進行「九龍大閱兵」遊行，又表明會進行「五區封路」，當日服裝要求為黑色。組織擬分兩條路線分別由美孚、黃大仙遊行至旺角，屆時參與者於旺角會合後再前往尖沙咀。組織將為該遊行申請不反對通知書，但表明若該遊行遭警方反對，不管有人上訴與否，活動會如期。

自稱「saveinghk」的組織今公布，原本打算自行發布由其號召的「10.1九龍大閱兵」遊行活動詳情，但經了解後就交由另一具經驗的組織代為就遊行申請不反對通知書。惟「saveinghk」強調若遊行被反對亦會推動，希望引起全球對香港問題關注。

「saveinghk」指，第一條路線擬於當日下午1時由美孚集合出發去旺角，另一路線則擬於當日下午1時半由黃大仙集合出發去旺角。兩條路線會於下午3時在旺角「會師」，再繼續前往尖沙咀，明言會分別在美孚、長沙灣、深水埗、黃大仙、旺角設「checkpoint」封路。

由於當天有十一升旗禮等儀式，「saveinghk」預期港島警力會大增，為免出現最近屯門及觀塘遊行期間有警察驅散的情況出現，故發起九龍「閱兵」遊行和會師，希望警方對該活動發出不反對通知書，又籲警方不應打壓市民表達異見權利。

此外，民陣亦向警方申請十一舉辦遊行，計劃當日下午2時起步，由維園遊行至中環遮打道，而本周六(28日)佔領運動5周年，民陣亦計劃當晚7時至9時在金鐘添馬公園舉行集會。