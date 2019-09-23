肝衰竭換肝不成本生命倒數　20歲排球少女奇迹好轉已可進食

等不及換肝而在鬼門關徘徊的20歲少女張寶琪奇迹好轉！寶琪因暴發性肝衰竭急需換肝續命，等候期間因腦水腫不再適宜換肝，情況堪虞，家人更已為她準備後事，幸其肝功能日前竟開始自我修復，病情大為好轉，現已清醒及可進食，暫毋須要換肝，成功走出鬼門關。醫生指過去10年不曾見過此類罕見個案，更形容是「好大好大的奇迹！」

寶琪月初作嘔及頭暈，入院後檢出她的肝臟出現嚴重衰竭，獲轉介到瑪麗醫院等候換肝，並驗出有乙型肝炎，懷疑寶琪服食的止痛藥物損害其肝臟，誘發暴發性肝衰竭。寶琪一度排在肝臟輪候名冊首位，更有數名素未謀面的善心人欲捐肝救她，可惜寶琪等候肝移植期間出現腦水腫，不再適合換肝，令她失去最後一個救治的途徑。

無法換肝對於急性肝衰竭病人來說，幾乎等同宣判死亡。張父透露，寶琪出現腦水腫後危在旦夕，醫生原本預計她只餘16小時的性命，當時家人已為寶琪準備好身後事，惟奇迹卻降臨在寶琪身上。她的肝功能在生死徘徊一刻突然自我修復，不足一星期，一直昏迷的寶琪清醒過來，更能進食糊餐，毋須再使用呼吸機等輔助儀器。

寶琪今(23日)已由深切治療病房轉到普通病房，度過了危險期。據了解，寶琪的肝功能在上周末開始大幅逆轉，已沒有肝昏迷，凝血功能回復正常，肝的自我修復速度快，連帶腦水腫亦開始慢慢消退。據悉，醫療團隊評估後，認為寶琪的肝功能康復進度理想，目前暫沒有換肝的需要，但仍要繼續觀察病情，並需服食抗病毒藥物。

瑪麗醫院肝臟移植外科副主任陳智仁表示，突發性急性肝衰竭的病人，如果未能換肝，很難有奇迹發生，但文獻的確存在一些罕見個案，就是此類病人的肝功能衰竭到一定程度後，會慢慢自我修復，毋須進行肝移植。此類個案只佔一成，並不多見，他保守估計過去至少十年不曾出現嚴重肝衰竭的病人，能夠突然好轉起來。

陳說，醫學上沒有明確解釋此類個案的成因，但估計病人若較年輕，肝功能修復速度的確較快；另一原因可能是病人最初病發是由嚴重的炎症導致，當炎症一退，器官便能發揮自我修復功能。他指該類個案只能用奇迹來形容，惟奇迹並不常見，目前仍有很多肝衰竭病人正等候換肝，奈何今年捐肝率偏低，一個月僅得一至兩宗，遠低於以往一星期一宗，他呼籲市民支持器官捐贈。