多2款消毒藥水含洋葱菌　 另1款含無色桿菌

消毒藥水含洋葱伯克氏菌風暴擴大，根據醫院管理局最新通報，除早前公布3款消毒藥水外，2款分別名為Smart Medi洗必泰消毒清洗液及麥氏醫生消毒清洗液的消毒藥水亦被驗出對洋葱菌呈陽性反應。另外，一款名為洗必泰殺菌.消毒水(KS Medical)的產品被驗出對無色桿菌呈陽性反應。

當中，Smart Medi洗必泰消毒清洗液及麥氏醫生消毒清洗液由寶源(美國)藥業有限公司(寶源)供應，而洗必泰殺菌.消毒水(KS Medical)則由金星藥行(金星)供應。

衞生署發言人解釋，無色桿菌類似洋葱伯克氏菌，是一種普遍存在於環境的細菌，一般而言並不會對健康人士引起疾病，但免疫力弱的人士則可能較易受該菌感染。衞生防護中心至今沒有錄得相關感染個案。

另外，衞生署今日就洋葱伯克氏菌感染個案組群調查公布最新情況，截至今午4時，衞生防護中心共錄得184名病人已知受影響，涉及85男99女，年齡介乎24至100歲。至於至今6款含菌的消毒藥水正回收，詳情如下：

供應商/產品名稱

寶源(美國)藥業有限公司/Pro-Medi Prosept solution

寶源(美國)藥業有限公司/Smart Medi洗必泰消毒清洗液

寶源(美國)藥業有限公司/麥氏醫生消毒清洗液

金星藥行/Kam's KS-MED solution

金星藥行/洗必泰殺菌.消毒水(KS Medical)

昭隆行有限公司/加護殺菌消毒液