東網新聞台9.25正午12時開台　節目製作認真　資訊最快最強

《東網新聞台》由有豐富新聞經驗的主播，與觀眾每分每秒緊貼全球脈搏。

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。東網專業新聞團隊火熱籌備的《東網新聞台》明日（25日）正午12時正式開台，無間斷為觀眾提供最快最新的即時新聞、緊貼現場實況的東網直播，以及精闢獨到的評論節目等，而每小時更新的「東網正點新聞」，更由有豐富新聞經驗的專業主播報道最新的本港、兩岸以及國際新聞，貼身跟進世界大小事，每分每秒緊貼全球脈搏。

東網領先同行創立《東網新聞台》，「東網正點新聞」更是焦點所在，每節約15分鐘，由譚敏聰、鍾蔚瑩和陸智豪等專業主播，為觀眾報道全球重點新聞。節目每小時更新，確保資訊最快、最新，觀眾亦可隨時重溫節目，掌握事態變化。

有10年新聞界工作經驗的譚敏聰，採訪經驗豐富，早年主要採訪有關房屋的新聞。至2014年，本港爆發違法佔領行動，他亦參與前線採訪。2016年他開始採訪政治新聞，曾參與報道立法會選舉、宣誓風波等。其後他擔任東網時事節目主持，而今年爆發修例風波後，他亦一直參與前線直播工作，多次置身警民衝突現場直擊報道，他亦會在新聞中心協調現場採訪和直播安排，為觀眾帶來現場實況。

至於鍾蔚瑩有超過10年傳媒工作經驗，從傳統報紙到網絡新聞報道均有涉獵，主要負責發掘及撰寫國際、兩岸新聞，對環球局勢有深入了解。現在她主力參與《東網新聞台》時事評論節目撰稿工作，同時是評論節目「即時開講」的主持。

另一主播陸智豪同樣是資深新聞工作者，他約在千禧年投身傳媒界，2003年沙士襲港，他長期留守重災區淘大花園以及威院採訪。除了本地新聞，亦曾參與報道兩岸及國際新聞，採訪經驗豐富。2005年，他開始撰寫評論文章，文筆一針見血，深受讀者愛戴。過去他亦曾擔任評論節目主持，嬉笑怒罵針砭時弊，口才了得。

《東網新聞台》節目豐富，立即緊貼收看，盡覽全球時事！要收看《東網新聞台》精彩節目，讀者只要點擊東網APP介面Menu bar中的「電視」按鈕，再點擊螢幕上方的播放器即可。