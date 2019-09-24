港大生到東非探索　提倡保育大自然

為慶祝香港大學理學院成立80周年，理學院與香港大學基金於剛過去的暑假合辦東非野生動物生態遊及學生生態領袖培訓計劃。15名理學院學生帶領贊助人一起探索東非的野生動物世界，一睹自然界奇觀動物大遷徙，冀透過生態遊帶出大自然保育的重要訊息。

為期13天的生態遊，期間學生觀賞到超過330種鳥類、60種哺乳動物和15種爬行動物和兩棲動物，近距離在安博塞利國家公園近距離看到大象群，或安坐在肯亞山國家公園的陽台上，俯瞰陽光照耀著的水坑和鹽沼，看著野生動物來喝水。行程遊覽到過桑布魯禁獵區、馬賽馬拉國家保育區、奈瓦沙湖和納庫魯湖國家公園等。

理科碩士生林嘉瑜指，從生態遊中領悟到人類並不是大自然的主宰，人類應該抱住尊重和謙卑的心去看待大自然和所有動物。碩士研究生陳子頌表示，認識更多野生動物，鼓勵自己繼續用知識去保育大自然。

理學院生物科學學院侯智恒博士表示，除了栽培理學院的學生成為下一代保育家外，希望透過生態遊提高校友對保護生物多樣性的意識，鼓勵參加者主動去了解更多日常生活對大自然的影響，從生活習慣開始改變；同時亦希望參加者在旅程完結後跟身邊的家人朋友分享所見所聞、所思所想，共同努力，保育地球。

他們將會在香港大學百周年校園智華館地下舉辦攝影展覽，展示旅程中迷人的風景、動物和大自然奇觀。展期由本月24日至10月4日。