修例風波：申政府融資擔保激增七成

過去三個月的示威活動，令不少商戶被迫提早落閘，生意大受打擊。

市況急轉直下刺激政府融資擔保計劃申請激增！根據香港按證保險公司數據顯示，今年首八個月的「中小企融資擔保計劃」申請個案及獲批金額，分別按年上升逾七成及一點一倍，顯示中小企面對資金流短缺的問題愈趨嚴重。有銀行界人士亦指，近期收到大量客戶查詢相關貸款計劃，未來會推出更多措施支持中小企。

根據香港按證保險公司的數據，中小企融資擔保計劃今年首八個月的獲批金額達九十九億六千五百萬元，按年上升一點一倍，同時超越去年全年的總貸款金額七十二億七千七百萬元；同期，獲批宗數為一千九百廿九宗，較去年上升七成，亦高於去年全年的一千七百一十四宗。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，該行早前推出多項支持中小企的措施後，收到大量客戶回應，透露有關中小企融資擔保計劃及工業貿易署的「中小企信貸保證計劃」的查詢，在過去兩周增加超過五倍。該行為今年首家宣布向中小企退回利息等措施的香港銀行，會研究加推更多措施支持中小企。

渣打香港個人金融業務中小企業主管董美怡表示，自該行推出中小企支援措施，中小企業查詢量大幅增加，近四成查詢與新措施有關，亦有四成對香港按證保險公司考慮新開設的九成信貸擔保產品感興趣，相信，超過一半中小企貸款客戶可受惠該行新措施。