修例風波：美食車捱唔住　生意暴跌九成　限時營業止蝕

美食車生意暴跌九成，有限度營業免蝕皮費！有美食車負責人指，自今年六月爆發反修例風波，生意額直線插水，連昔日暑假黃金地點迪士尼樂園的生意額亦大不如前，由以往日均三至四萬元，減至現時三至四千元，轉往其他地點後已決定每周有限度營業，像這些小本經營就寧願白付租金，亦不想勉強營業「蝕入肉」。

售賣美式叉包的美食車「大師兄」負責人張先生指，過往生意好壞主要視乎地點與季節，例如在暑假期間，本港兩大主題樂園海洋公園及迪士尼樂園外擺美食車，是人山人海光顧，惟今年六月爆發反修例風波後，不論擺賣地點或時間，均是水盡鵝飛；以迪士尼為例，去年暑假期間每日生意額有三至四萬元，惟今年則僅得三至四千元，按年暴跌九成。

原來主題樂園外的生意已非最差。張續指，本月轉往尖沙咀文化中心一帶擺賣，曾試過三日營業額總和亦不足二千元，決定由以往日日開車，變成有限度營業，以節省成本，「每日成本至少要兩千蚊，做三日都搵唔到，咁我寧願蝕啲租喺屋企抖吓啦！」

張先生又指，如生意持續慘淡，不排除再減少營運時段，屆時如旅客投訴美食車無影，只能埋怨當局支援不足，明言港府如免收經營者的租金一段時間，始會恢復每日營業，「咁佢唔收我租，我咪有錢畀伙記，平手我都願開呀！」