東方日報A1：金管局急晤業界　商延期還款吊命

反修例風波持續，加上銀行收緊銀根，令中小企內外交困「吊鹽水」！有中小企代表踢爆，部分銀行不但未有與業界共度時艱，反而收緊中小企貸款額，甚至要求提早還款，形容業界目前是悲觀情緒「爆燈」。金融管理局昨早急忙與銀行業界會面，重申銀行應在本身信貸政策和風險管理原則容許下，盡力支持中小企的融資需要，並盡量以包容的態度處理其融資安排。不過，有零售界代表坦言，即使政府推出再多的貸款計劃或減租安排，仍未能解決核心問題，即止暴制亂，盡快平息今次風波，否則中小企根本難以繼續生存。

反修例風波自今年六月爆發至今仍未平息，令訪港旅客量按年急跌近一半，不少與旅遊業唇齒相依行業，如零售、酒店及餐飲自然首當其衝，生意額直線插水，連累從業員收入大減，甚至要放無薪假，以減低營運成本。

不過，原來一直死守的中小企尚要面對現金流短缺問題，中小企聯合會永遠榮譽主席劉達邦稱，受中美貿易戰及近日社會運動影響，中小企已盡力死守，惟部分須以現金付款的行業例如餐飲及零售，紛紛面對現金流短缺問題，部分銀行近期收緊中小企貸款額，甚至要求企業提早還款，形容業界是內外交困，正處「吊鹽水」的瀕危時刻。

為免中小企「貸款荒」蔓延，金融界立法會議員陳振英遂協調商界及銀行界代表，於昨早與金管局會面。陳會後指，反修例風波持續逾三個月，令本港營商環境急速轉差，遂安排是次會面，了解中小企融資問題上有何紓緩措施，又指有中小企反映短期或有融資困難，希望銀行勿即時減低他們的借貸額度，銀行業代表亦在會上表示願意共度時艱，盡量配合中小企需要。

不過，批發及零售界立法會議員邵家輝指，雖然政府有推出支援措施，如向中小企提供最多八成貸款擔保的「中小企融資擔保計劃」，惟貸款始終由銀行把關，銀行審批貸款會因經濟市況轉差而變得謹慎，「（銀行）佢肯借，咁都要我有能力還，依家就係呢個問題！」，認為政府除不斷推出支援中小企措施外，最重要是加大力度止暴制亂，才能令中小企得以續命。

金管局發言人指，商界和銀行代表在會上提出多項意見，包括是否有空間理順現有監管要求，以鼓勵銀行繼續支援中小企； 如何加強銀行內部溝通，提醒前線員工在審慎風險管理的原則下，盡量以包容的態度處理中小企的融資安排；如何協助中小企開立銀行戶口，正計劃與銀行業界設立一個中小企貸款協調機制，跟進相關建議。

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