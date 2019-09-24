探射燈：主流校缺手語翻譯　影響聽障生學習

手語是聽障人士主要的溝通工具。聯合國於2008年制訂的《殘疾人權利公約》中列明，手語是殘疾人士特有的文化和語言，應獲得社會的支持和承認。但現時大部分主流學校，都沒有為校內聽障生指供手語翻譯。

香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授袁志彬表示，手語是聽障人士的無可取代的溝通工具，雖然科技發達，聽障人士可以佩戴人工耳窩和助聽器，惟這些儀器始終無法還原聽障人士的聽力。他指單靠讀唇和聽力，缺乏手語翻譯，會影響聽障生的學習進度。

香港中文大學手語及聾人研究中心代表姚勤敏表示，手語能促進聽障生口語和讀寫能力的發展，同時也能促進健聽兒童的大腦發展。研究中心於2006年開展「手語雙語共融教育計劃」，和不同學校合作，提供一個手語口語的雙語方式予該校學生。姚希望將來可以令更多聽障生和健聽生在手語口語雙語方式下接受教育。

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