探射燈：融合教育乏支援　特殊童反添障礙

融合教育推行逾20年，鼓勵特殊教育需要學童到主流學校就讀，惟成效屢受質疑，有視障學生反映在校不被老師諒解，成為求學障礙，又有家長指學校支援不足，資訊不透明，為學童選校困難。各界促教育局增撥資源，增加教師培訓和專業人手，接納特殊教育需要學童的學習差異，達致真正「共融」。

在主流學校就讀5年的視聽障學生吳曉慧，雙眼視力只有約10%，雙耳亦需佩戴助聽器。她於日常課堂用的工作紙，需事先由教學助理翻譯成點字，惟並非每位老師都理解，曾有老師以試卷不能外洩為由，拒絕提前將試卷翻譯，改由教學助理在考試期間伴坐在側，將試卷內容朗讀，令她大為尷尬。曉慧認為，在主流學校學習帶給她許多新體驗，但和老師及朋輩相處仍有困難。

融合教育自1997年推行，教育局指引訂明，目的之一是幫助學生、教師及家長認識、接受和尊重個別差異；但學生往往被標籤，又因校內支援不足，反而增加求學障礙。香港失明人協進會副會長何家傑指，不少老師培訓不足，對於特殊教育需要學生仍然存在誤解，他舉例，有學校因怕視障學童在體育課中受傷，索性不讓視障生參與體育課堂，卻未有考慮學童的實際能力，未能發揮他們的天賦。

自閉症人士福利促進會委員何詠霜表示，她為患有自閉症的小六兒子選擇中學時，因現時沒有指引要求中學披露有關特殊教育需要學童的數據，學校又怕被標籤而拒絕透露相關資訊，她只能靠社工和相熟朋友的經歷選擇。她指教育局對學校缺乏清晰指引，特殊教育需要學生在不同學校學習，所受的待遇可以相差很大。

香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒表示，教育局的角色被動，往往要等待有學生家長或學校反映問題時，才能有進一步行動。他期望局方多撥資源，增設更多專業人手，如言語治療師等，協助學生全面發展。教育界立法會議員葉建源亦指，要令特殊教育需要學生融入主流學校，需要各方面的配合，當中包括老師的專業培訓和相關設備，希望教育局提高師生比例，讓校方可以有更多資源為特殊教育需要的學生提供優質服務。

教育局回覆指，過去兩學年進行了一連串的諮詢，並計劃於本學年推行多項融合教育優化措施，以提高學校教育質素。

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