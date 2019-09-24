Dr.東：手腳現腫塊要小心　或惡性骨骼肌肉腫瘤作怪

手腳突然有不明的腫塊隆起，不少人或以為只是常見的良性脂肪瘤，但如果腫塊生長速度快，小心是惡性的骨骼肌肉腫瘤作怪，嚴重可致跛行或骨折。由於市民對此病認知低，容易誤診，部分個案便因未及時獲正確治療而令癌細胞擴散，最終需截肢保命。有骨科醫生提醒，此病有機會極速惡化，若身上的不明腫塊短時間內快速增大，必須盡快求醫，及早切除發病組織。

惡性骨骼肌肉腫瘤屬於原發性骨癌，港怡醫院骨骼肌肉腫瘤中心總監蘇鎰昌表示，骨骼肌肉腫瘤病發原因不明，患者年齡分布廣泛，由兒童至長者均有，一般於結節組織發病，最常見的位置是四肢，脊椎、肋骨及腰部。此病分為骨骼肉瘤及軟組織肉瘤兩大類，前者是指腫瘤生長在骨骼或骨髓，後者是指生長在軟組織部位。

骨骼肉瘤的症狀包括疼痛、腫脹，即使靜止時也會感到痛楚。如果腫瘤長在下肢，患者可能會跛行，隨住病情惡化，關節可能會積液，增加骨折風險。軟組織肉瘤則較難察覺及診斷，因為只有50%個案有疼痛感，因此最明顯病徵便是身體有不明腫塊，若屬惡性，很多時會在短時間內快速增長，數個月內可增大1倍。

惡性的骨骼肌肉腫瘤並不常見，本港每年約200多宗新症，蘇說，市民乃至醫生普遍對此病警覺性低。他曾見過有17歲男生因膝頭痛求醫，醫生只進行了X光檢查，即判斷為良性巨細胞瘤，進行刮除手術，結果1個月內再病發，才證實為惡性骨肉瘤。由於確診時間太遲，腫瘤已擴散至膝蓋以下，最終只能截肢；隨後更發現癌細胞擴散至肺部，要進行局部肺葉切除手術。

今年60多歲的Ava確診過程亦一波三折。她前年發現膝上有微小腫塊，醫生指是靜脈曲張，並安排進行切除手術。開刀後才驚覺發病範圍廣泛，懷疑是惡性腫瘤，要即時中止手術，最終確診為惡性的軟組織肉瘤。由於確診時間耽誤，首次的開刀手術亦令發病組織擴散，增加治療難度，最終需進行廣泛切除手術及電療。

蘇提醒此病容易誤診，診斷要審慎，如對腫塊有懷疑，應作進一步影像診斷，例如磁力共振或活檢穿刺，又指不少個案病情惡化速度快，必須盡快進行切除手術，部分軟組織肉瘤個案要配合電療。蘇指出，活檢穿刺位置會影響之後的手術計劃，因此診斷與治療要互相配合，港怡醫院新增設了骨骼肌肉腫瘤中心，由骨科腫瘤科、放射科及病理科醫生共同診治。

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