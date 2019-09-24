網民熱話：車位新設計？　「凸起」點泊好

勁奇怪！近日有人在社交網站群組上載一張停車場車位照片，泊位四四方方，看上去再正常不過，卻讓發文者一臉問號，一眾網民亦𢱑爆頭：「個位點泊？」

網民Ivan Lai前日（22日）在Facebook群組「馬路的事討論區」分享自己見到的奇怪泊位。該泊位本身並沒有甚麼問題，但細看圖片，卻發現泊位前方，有一塊突起的方形石屎，疑似是去水口，不禁令人懷疑，司機究竟如何才能成功泊車。發文者亦滿腹疑惑，對車位前方有石屎凸起的設計相當不解。

圖片在網上廣傳，有網民笑稱該車位是「電單車位嚟㗎」，又謂是「爬山車專用」。由於凸起部位和周圍看上去差不多，亦有網民調侃：「你嚇我唔到嘅，地面嗰啲只不過係3D繪圖。」不過也有留言指凸起位置並無大礙，「行人路都高過佢，唔會入就交個牌出去囉」，但隨即遭網民反擊：「睇嚟你成日剷上行人路，不如你交個牌出去啦！」

網民有話說：

Florence Lin：耐人尋味

MU Ferguson：打對角個位寬啲，可考技術

Kenneth Wu：或者只係幻覺嚟啫

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