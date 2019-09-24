修例風波：國際特赦組織再發報告　籲查警方不當使用武力行為

國際特赦組織再發表報告，指警方對反修例示威的粗暴回應，令人更擔心香港正陷入中國內地的高壓管治方式，促請香港當局聽取數以百萬計示威者的訴求，保護他們和平集會的權利，以符合其根據國際法與香港法例所應承擔的責任，對警方的行動作出獨立並有效的調查，是重要的第一步。

報告指，基於記者、社運人士、學者、學生、非政府組織工作人員及立法會議員的訪問，香港政府自14年佔領行動示威後，如何在北京的指令下，於香港推行日益高壓的政策，言論與結社自由的權利遭受攻擊，至今逾百人因和平示威被檢控。

報告續謂，除了警方採用日益嚴厲的手段，在示威者面對暴力襲擊時袖手旁觀，香港政府更濫用法例法規，騷擾和檢控被指觸碰北京紅線的人士及團體。中國當局日益將市民行使權利的行為視為觸碰「紅線」。香港政府亦採取這些手段，違背其在國際人權公約及香港《基本法》之下應承擔的責任。

報告又引述一名被警員毆打的社運人士指，「投訴警察是沒用的，成功率幾乎為零。」國際特赦組織繼續呼籲香港政府就警方在示威活動期間不當使用武力或其他侵權行為進行徹底和獨立的調查，並停止基於政治動機檢控和平示威者。