西醫汪育德違規存危險藥物　除牌1個月緩刑半年

註冊西醫汪育德在2016年被裁定5項未有依照格式備存危險藥物登記冊罪成，被判罰款1.5萬港元。醫務委員會今早(24日)就事件召開紀律聆訊，指出雖無證據顯示有病人受到影響，不過醫委會已多次強調妥善登記危險藥物的重要性，最終判被告從醫生名冊除名1個月，緩刑半年。

案情指，衞生署人員在2015年7月15日到汪位於香港仔的診所巡查，發現有5種危險藥物未有按照《危險藥物規例》規定，在登記冊上列明藥物供應者的名稱及地址，以及相關發票號碼。他在翌年2月於東區裁判法院被裁定5項未有依照格式備存危險藥物登記冊罪名成立。

汪的代表律師求情時指，被告行醫25年，並無嚴重犯錯，期間更不斷進修，力求讓自己成為更高要求的專業醫生。被告被控時已立即認罪，配合調查，並於同年寫信告知醫委會，被告事後感到十分抱歉，已深切反省，及後亦熟讀相關法例，自2015年起不再在其診所內存放危險藥物，避免類似情況再發生。

醫委會主席劉允怡表示，雖無證據顯示被告不當向病人處方危險藥物，但登記冊容易填寫，未有妥善記錄危險藥物資料而干犯罪行是毋庸置疑的事實。醫委會念及被告即時採取行動避免再犯同樣錯誤，認為他已吸取教訓，故判其停牌1個月，緩刑半年，期間需要接受監察。