中電資助2.1萬家庭每戶$500電費　助劏房戶重鋪電線

中華電力「全心傳電計劃」鼓勵住宅客戶全年慳電，同時資助弱勢社群減輕電費開支。截至本月中，中電已收到超過3.5萬個資助申請，5月起發放資助金額，已有逾2.1萬個家庭受惠，每戶可獲500港元電費資助。中電又透過計劃資助劏房單位業主重鋪電線，在油麻地、旺角、深水埗和長沙灣的4個劏房單位重鋪電線，共安裝了17個獨立電錶。

計劃由今年1月開展至今已吸引接近20萬住宅客戶參加，今年撥款約2000萬港元，資助4萬個有需要家庭，包括長者、低收入家庭、殘疾人士及劏房戶減輕電費開支，促進社會關愛共融。

受惠劏房租戶梁太對業主主動申請安裝獨立電錶而感到高興，指安裝了獨立電錶可以享有獨立電力帳戶，單位內的電線重鋪後，電力裝置更安全，以後同時使用多件電器也較安心。

中華電力總裁蔣東強表示，氣候變化帶來的挑戰逼在眉睫，需要社會大眾共同應對。全心傳電計劃不單推動客戶改變用電習慣及節能，減低碳排放，同時幫助社會上有需要家庭，將繼續鼓勵更多客戶參與計劃。

為令參加者和受助社群互相了解，中電舉辦多項共融體驗活動，包括蛋撻製作親子班、參觀中電青山發電廠及「黑暗中對話」體驗，吸引超過300位來自低收入家庭、聽障和視障人士，以及客戶參加。戰女士和視障女兒參觀中電青山發電廠，她說，女兒的眼疾需要長期服藥，又患有濕疹所以夏天需要長時間開冷氣，電費資助減輕了日常開支。