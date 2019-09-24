李小龍故居動工清拆　影迷憤慨：集體回憶作飛灰

今早有工人到李小龍故居(左圖)觀察。

一代武打巨星李小龍位於九龍塘的故居逃不過拆卸厄運，「李小龍會」今日(24日)於社交網站專頁公布，因業主及政府「棄救」，李小龍故居正式拆毀，一代巨星故居作飛灰。

李小龍會會長黃耀強向東網確認事件，指今早已有工人前往故居，暫時觀察到仍未開始清拆。他表示，較早前已得知業主在復修時遇上技術困難，有意將大宅重建，該會得知後已即去信政府，希望政府可以協助復修李小龍故居，發展作旅遊景點，惟政府也未能幫得上忙，坦言該會已盡力，「大家只能眼白白睇住故居冇咗，李小龍係一個對香港有貢獻嘅人，係香港人集體回憶，但都得不到重視，我哋係好失望同憤怒！」

李小龍故居位於九龍塘金巴倫道41號，他70年代曾入住。富商余彭年在李小龍死後購入故居，曾改作時鐘酒店。余2015年去世，故居交由「余彭年慈善信託」管理，屋宇署早於今年6月已批出「拆樓紙」。

旅遊事務署較早前表示，李小龍故居的業主於2008年7月曾向商務及經濟發展局提出有意捐出故居復修為李小龍紀念館之用。因此在2008年至2010年期間，商經局多次與故居業主商討故居的復修規模。

然而經過2年多的商討，政府仍未能與故居業主達成共識。鑑於在復修故居規模的意見上，政府及故居的業主分歧很大，雙方最後認為在香港文化博物館設置李小龍專題展覽，是表達對李小龍先生尊敬及懷念的另一個理想方法；而故居業主自2010年後亦沒有再就復修故居一事與署方接觸。