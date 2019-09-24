冠名贊助「慧妍雅集」活動拒付款　貿易公司遭追百萬元

「慧妍雅集」指稱一間貿易公司答應捐助150萬港元，冠名贊助「慧妍雅集」於去年舉行的周年慈善晚會，惟該公司在晚會舉行後只付了部分贊助費，仍未繳付餘款100萬港元的贊助費用，「慧妍雅集」遂入稟區院向對方追討有關款項。

原告「慧妍雅集」，被告「Noble Club Limited」。入稟狀指原告與被告在去年4月2日達成贊助協議，被告答應捐助150萬港元，冠名贊助原告在去年5月5日舉行的周年慈善晚會，而協議訂明被告需於同年4月4日或之前全數付清贊助費用。惟被告卻未依時付款，並稱因國內的外幣及外匯管制問題，款項未能及時到港。

而原告已履行協議，被告亦受用了作為原告冠名贊助商的相關權利，惟被告不斷以同樣藉口拖延付款，直至去年9月21日才付了50萬港元的部分贊助費用。

原告及後再多次追討，被告同樣表示款項未能到港及要求寬限。而被告的一名董事就此雖曾承諾在不同限期前付款，但最終未有兌現。雙方在今年8月至9月間曾透過電郵聯絡，該董事期間承諾在同年8月付款，惟數日後又要求最後一次寬限等。原告遂告知被告若未能在本月15日付款，將會採取法律行動。

被告董事則回覆原告的律師指可依時付款，惟不久被告董事又發電郵稱有關款項或會遲到，承認是被告公司錯誤及會接受原告提出法律行動等，並再表示當款項一到便會立即付清餘款。但直至本月20日，原告仍未收到有關款項，故入稟追討。