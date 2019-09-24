男護迷姦女網友　友人幫扶入賓館目擊強姦過程同被控

一名公立醫院註冊男護士於2017年相約其認識了多年的女網友見面期間，在其飲用的提子汁中加入俗稱「乖乖水」的迷姦藥，其後將她帶往一賓館把她強姦。事後男護士致電女網友母親稱其女兒喝醉，着她到賓館帶走女兒。母親最終把女兒送院並報警拘捕該男護士。

涉案34歲男護士楊贊霖今(24日)於高院承認一項強姦罪及一項施用藥物以獲得非法性行為罪，法官把其案件押後判刑。另外在案發時楊的友人曾協助楊扶事主到涉案賓館，該友人事後亦被控一項協助及教唆強姦罪，他否認控罪，案件隨即開審。

據楊承認的案情指，約於10年前在網上認識現年31歲的女事主X，但2人甚少聯絡，X於2016年因向楊查詢醫療資訊而重新聯絡對方。楊於2017年10月18日約X在土瓜灣見面，並到海心公園閒談。期間楊向X遞上一支提子汁，X飲用後變得亢奮，其後四肢痠軟且記憶模糊，並陷入半昏迷狀態。X只記得楊的一名男友人曾到場協助楊護送X到一間賓館的房間。

楊於當晚9時許以X的電話致電予X母親，指X醉酒昏倒在賓館內，請她到場接X回家，但叫她不要報警。X母親到場並要楊致電救護車把其送院，X在醫院接受治療後甦醒並報警求助。

楊其後被捕並在警誡下承認他曾透過網購，把迷姦藥「乖乖水」從內地運來港並倒入x飲用的提子汁內。楊承認在X不清醒下強姦對方，但並沒有在X體內射精。楊稱自己亦曾試用「乖乖水」但服後沒有反應，故因好奇心而欲在X身上試驗。楊又指當日原約了其友人陳衍韶晚飯，當晚有與陳見面，陳亦有協助他扶X到涉案賓館。

就楊的友人陳衍韶(35歲，病人護理助理)方面，陳否認協助及教唆強姦罪。控方開案陳詞指，據陳事後與警方進行的錄影會面稱，當日收到楊的訊息稱「有嘢食」並約他到海心公園見面，他見到X好像喝醉，楊向他稱在X的飲品內落了「乖乖水」，並稱會令她失去記憶，之後2人扶X到賓館。楊稱想與X性交，其後與她性交。陳聲稱有叫楊停手，但他沒有理會，但陳亦有留在賓館約45分鐘，並目擊整個強姦過程。

控方指雖然陳並沒有強姦X，但認為陳屬於協助及教唆楊強姦。因為控方指陳知道楊在X的飲品加了「乖乖水」，且容許楊強姦X。控方不接納陳有叫楊停手，且即使有此事，但並無實質作用，陳並沒有阻止楊或報警，且目擊整個過程，故仍屬協助及教唆楊強姦。