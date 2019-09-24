紅磡站月台層板鋼筋接駁位無抽樣　禮頓專家質疑檢驗可信性

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(24日)再進行聆訊，庭上證供顯示紅磡站東西線月台層板A區的鋼筋接駁位置未有被抽樣檢驗，故禮頓委聘的獨立統計專家質疑港鐵及政府以陣列式超音波，隨機抽樣方式核實螺絲頭與螺絲帽接駁情況的可信性。

港鐵及政府以陣列式超音波，於月台區域A、B、HKC及C隨機抽樣檢驗有帽樑(Capping beam)連續牆的鋼筋接駁率。禮頓委聘的獨立統計專家Barrie Well指出，紅磡站有175幅連續牆，有帽樑的佔當中的62幅，最後港鐵及政府隨機檢測28個位置，並拿取90個樣本，而當中只有7個樣本是包括帽樑，認為被抽取的數量過少，質疑使用隨機抽樣的方法並不正確。

港鐵沙中線土木工程主項目經理(南北線)吳偉亨供稱，紅磡站東西線層板長達400米，區域包括A、B、HKC及C，確定A區是在隨機抽樣的範圍內，但承認或因機率問題而未有抽中A區檢驗。

庭上證供顯示，以政府公布鋼筋扭入螺絲帽合格長度為37毫米，以統計學計算則顯示出A區帽樑的不合格比率為68%，而工程顧問公司奧雅納則認為合格扭入長度為32毫米，以此計算的話不合格比率為23%。禮頓代表資深大律師石永泰指出，即使A區未有進行抽樣檢驗，但仍得出68%的不合格比率，是統計學上的計算，未能反映實際情況，吳同意，並強調抽樣過程中未有刻意將A區排出抽樣範圍之內。