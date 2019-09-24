澳洲提早爆冬季流感　香港亦現零星個案　高峰期或火速殺到

冬季將至，新一季流感高峰期即將來臨。傳染病專家指，澳洲於剛過去的冬季提早爆發流感，香港醫院本周亦收到零星個案，情況罕見，估計香港冬季流感或提早爆發，而且爆發期相對長。專家同時估計今次流行的病毒會是H3甲型流感，對長者影響大，呼籲市民及早注射流感疫苗，防患未然。

香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及助理院長孔繁毅表示，今個星期在兒科病房及深切治療部接收到零星個案，在過去10年相對少見，而在澳洲冬季流感高峰期今年提早在5至7月，比以往早一個月，他相信香港亦會一樣提早。

孔補充，澳洲和香港的流感個案較多是H3甲型流感病毒，病徵與去年流行的H1型相似，患者會發燒、咳嗽、疲倦等，但H3甲型流感尤其具破壞性，不單止會患上肺炎或腦炎，嚴重更會併發心臟病，老人家的併發風險尤其高。加拿大最近有研究指出，一個地區的流感嚴重爆發的話，會有較多患者併發心臟病，如心肌梗塞或心臟衰竭。

雖然多年來香港積極推動流感疫苗注射，但整體注射率仍低於建議水平，截至上月的接種率只有14%，遠低於美國70%接種率。孔認為，若香港疫苗接種率達60%至70%會較理想，若大部分幼童接種疫苗，在社區中都會出現保護屏障，即使長者沒有接種，感染流感的機會亦相當低。