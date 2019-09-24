地盤工涉泳池非禮7女童　10歲事主：感到右胸被摸

已婚男泳客到將軍澳泳池游水時，涉嫌連環非禮7名8至13歲習泳女學生，以撳、摸、揸等方式接觸她們的腿、胸及臀部。49歲地盤工人楊運華事後聲稱只是意外碰到，否認7項非禮罪，案件今日(24日)在九龍城法院續審，控方傳召另一名10歲女事主C作供。

C憶述事發當晚她與隊員在主池六號線習泳，期間她發現一名「唔知叔叔定伯伯、中年老少少嘅人」(被告)在七號線游泳，對方偶爾又在六號線與七號線之間浮游，當時她與被告向着同一方向，但她「游游吓，就感覺到有啲嘢掂到右邊胸」，她被摸後沒有即時停低，只是往右後方瞥了一眼，見到被告跟她相距1米距離，當時被告游得很慢，她已忘記被告正在游甚麼泳式，又或在甚麼動作，而她肯定碰到她的一定不是隊友，她感覺是被告用手摸她，所用力度則是中等偏細。

C形容當時她心情「無乜特別，但好好奇想知係乜嘢掂到我」，她返上水後所有隊員都已經停止訓練，因有「兩個姐姐」(事主A及B)已向教練投訴遭人非禮，教練吩咐男隊員離開後，詢問一眾女隊員「有無被人摸」，此時C便將事件告訴教練。C強調她認得被告的樣子及身形，也記得被告當時穿平腳泳褲，褲腳長至膝蓋位置，她又目睹救生員在池邊嗌低被告。

辯方指，C根本不肯定在池中「掂」到她的人，就是被救生員嗌停的那一個人，即使被告是碰到她的那一個人，被告也只是意外碰到她，並非想非禮她。C不同意，她肯定被告不是意外碰到她，「正常唔小心，你掂完人會即刻縮，但個感覺又唔係咁」，她指被告的手曾停留在她的右胸不多於1至3秒。

控方之後傳召9歲女事主D作供，D供稱事發時泳池人流多，但人與人之間有足夠空間，她練習所用的六號線本來只有她及隊友使用，但游泳課臨完結之際，被告向她迎面游過來，被告用手推她右邊胸口，繼而再「撳」她的盤骨。之後她及被告都沒有停低，繼續游泳。

佩戴眼鏡的D承認，她有300度遠視、100度散光，她當時所戴的泳鏡沒有度數，不過事發時她跟被告相距不遠，她可近距離望清楚被告的容貌。