暴動案提堂無文件　官斥律政司：唔會任何時間都即時開庭

有示威者周日(22日)在沙田源禾路設置路障，並縱火焚燒雜物。3男女涉參與暴動被捕，今日(24日)在沙田法院提訊。不過，提訊發生插曲，當署理主任裁判官高偉雄擬處理暴動案時，發現法庭仍未收到該案文件，即時訓斥控方：「如果律政司要求法庭下午緊急開庭，應該確認文件同被告盡早送到法庭，讓被告的律師盡快處理，法庭唔會畀控方任何時間都即時開庭。」

案件方面，各被告毋須答辯，控方申請押後案件至11月26日再訊，讓警方繼續調查，期間不反對各被告保釋。3名被告為女侍應陳樂怡(24歲)、男工程師周錦威(23歲)及男地産經紀黃溢霖(43歲)。

3人同被控一項暴動罪，控罪指他們9月22日在沙田好運中心外連同其他身份不詳的人參與暴動。周錦威另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，指他當日於好運中心外的公眾地方攜有攻擊性武器，即一個鐵錘、一把鉗和一支螺絲批，以及一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，指他在好運中心外故意阻礙高級督察林佩武。

據了解，當時有示威者在好運中心外設置路障，並有人放火。首、次被告是情侶，曾被拍到持有錘子，第三被告則協助搬鐵馬設置路障。警方其後進行驅散，制服了首被告，次被告曾嘗試救她，但不成功。