政黨促重建19舊屋邨　料可提供20萬個房屋單位

房屋委員會在2013年完成檢視轄下22個非拆售高樓齡屋邨的重建潛力，但至今只宣布了華富邨、白田邨及美東邨的重建方向，其餘重建遙遙無期。有政黨今(24日)就此公布「推動公屋重建研究報告」，報告中指公屋申請人平均需要等5.4年才可上樓。而未有計劃重建的19個舊屋邨有極大發展潛力，重建後估計可提供20萬個單位，政黨促政府在未來的施政報告中，通過重建公屋增加供應，並解決舊公屋日久失修的問題。

經民聯發表的報告指，現時政府只視重建公屋為增加房屋供應的輔助，加上重建需時，且原區安置又經常遇到困難，因此政府一直採用「拖字訣」。經民聯建議政府可重啟「整體重建計劃」，以每年向前滾動的模式分批拆卸和重建舊公屋；盡用地積比和放寬高度限制，提供更多公屋單位；在舊屋邨內的社區用地興建安置屋邨，並以同區新邨作安置。

葵青區議員黃耀聰表示，19個舊屋邨中，麗瑤邨的走廊和外牆需要經常修補，但修補後1至2年間又會再度破損，房署的修補工作只是在「吊命」。黃補充，現時邨內的設施亦無法配合居民所需，很多老人年每日仍需「撐樓梯」回家。根據黃的團隊在區內進行調查，該區有77%居民同意重建。

被問及經民聯對要求政府啟動《收回土地條例》的立場，經民聯主席盧偉國表示，他們對提議表示歡迎，但政府應以「務實、有彈性、透明」為原則，並有良好的補償機制。至於政府推「一手樓空置稅」的決定，盧質疑有關「辣招」的成效，他表示現時全港房屋的空置問題並不嚴重，而一些豪宅在現今的經濟環境又確實較難賣出，而有關的稅款更高達樓價的5%，反問：「到底有冇人會受惠？」