特首與政府民望再沉底　學者恐對話亦無法逆轉民意

社會衝突不斷，政府及官員民望持續低迷。香港民意研究所本月16日至19日期間，訪問1061名18歲或以上的香港居民，發現特首林鄭月娥評分進一步下跌，由月初25.4分下跌0.4至24.9分，反對率高達74個百分點，支持率淨值為-57個百分點，比上次調查再跌1個百分點。

受訪者對政府表現不滿率高達76%，雖較上月調查下降1個百分點，但滿意率同時下跌2個百分點至12%，淨值為-63個百分點，創下自1997年7月有紀錄以來新低。近半年，特首評分由4月初的48.5分下降至現在24.9分，另外對政府滿意程度由2.6分至1.8分，呈現下降趨勢。

市民對社會狀況的評價滿意率淨值方面，民生狀況滿意淨值再創1992年來新低，為-57個百分點，而有超過4成受訪者希望施政報告可重點處理修例風波引發的一連串問題，其次是房屋、政制發展等。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，特首評分中約49%受訪者給特首0分，可見近半港人對政府零信心。陳分析，林鄭現時「落唔到台，但又管制唔到香港」，導致民情每況愈下，而所謂的對話可能演變成對罵，當日或需大量保安保護，相信對話無法令民意逆轉。他又指，現時民情回落到92年水平，因政府管制情況與90年代初期相似，香港人對未來感到迷茫，集體情緒低落。