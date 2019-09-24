政Whats噏：運房局常秘應耀康退休　唐智強接燙手山芋

高官音樂椅又再轉動！政府今日(24日)公布新一輪嘅高官調動，環境局前常任秘書(常秘)長唐智強將於10月21日出任運輸房屋局常秘同房屋署署長，接替將展開退休前休假嘅應耀康。話時話，依家公營房屋短缺，公屋管理又千瘡百孔，又有消息話政府會重推租者置其屋計劃，唐智強喺呢個時候接呢個燙手山芋，真係要打醒十二分精神。

應耀康喺政府工作36年，而喺做運房局常秘任內並唔好過，事關喺2015年爆發公屋鉛水事件，一發不可收拾，立法會政府帳目委員會喺2017年發表報告，炮轟房屋署處理公屋食水含鉛危機時態度散漫，偏離既定程序，更點名批評應耀康難辭其咎，對此感到極度遺憾，而政務司司長張建宗回應有關報告時，亦承認應耀康喺事件上敏感度不足。

至於其他嘅官員調動方面，現任社會福利署署長葉文娟亦將於10月21日出任保安局常秘，接替將展開退休前休假嘅黎陳芷娟，而前香港郵政署長梁松泰則於10月9日接任社署署長一職。至於現任勞工及福利局副秘書長(福利)戴淑嬈，則於11月11日出任政府產業署署長。