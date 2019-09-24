乳癌治療影響生育　生殖醫學會資助患者冷凍卵子

乳癌患者術後需接受化療或荷爾蒙治療，過程有機會令生育能力受影響，甚至錯失生育黃金時間。香港生殖醫學會聯同7間輔助生殖中心推出冷凍卵子資助計劃，為符合資格的乳癌婦女資助超過7成費用，讓生育不再受年齡所限。

現時香港每年約有3000宗乳癌確診新症個案，當中近五分之一患者年齡只有20至44歲，是正值生育年齡的婦女。外科專科醫生周芷茵表示，罹患乳癌的女性於術前術後都可能需接受化療、放射治療及荷爾蒙治療等一系列療程，以減低癌症復發機會，但這些療程有機會影響生育能力，一些治療方案更可能長達5年，令患者錯過生育的黃金時間。

雖然患者可透過冷凍卵子，減低生育年齡的限制，但香港生殖醫學會主席杜堅能表示，現時香港抽卵及藥品費用等需6至8萬港元，冷藏費用則每年約1萬港元，昂貴程度令不少人卻步。

有鑑於此，香港生殖醫學會聯同7間生殖醫學中心推出為期兩年「存着希望乳癌患者冷凍卵子計劃」，向合資格乳癌婦女資助7成費用，連同5年凍卵保存費，患者只需付3.5萬港元，名額20人。計劃對象為乳癌第一、二、三期患者、年滿18至38歲的香港永久性居民，並需由外科或臨床腫瘤科醫生轉介，確認適合冷凍卵子療程。