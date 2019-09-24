阿王辣爆：口水止暴幼稚　平亂須用緊急法

反修例示威衝突6月至今未平息，政府對於會否引用俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》或訂立禁蒙面法表示要多重考慮。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興批評，連場暴亂已令香港經濟陷崩潰邊緣，政府遲遲不肯引用《緊急法》將漢奸及賣國賊繩之以法，是嚴重失職。

王國興指，中央早已點出這場暴亂的始作俑者就是壹傳媒黎智英，但港府姑息養奸，縱容港獨分裂勢力，黎不論牽涉政治黑金案，還是參與違法佔領行動，律政司總是一筆勾銷，不作追究。連黎涉嫌刑事恐嚇《東方日報》記者，亦拖逾兩年不檢控。王質疑律政司及港府是否怕了黎背後的美國勢力，間接促成這場反修例風暴。

王亦狠批政府面對暴亂三次「跪低」，將敵人當朋友，助長暴徒氣燄。他們不但每星期玩殘香港，更預告十一當日搞「九龍大閱兵」。王認為，暴徒多次破壞港鐵站，行為與暴動無異，而五星旗亦多次被踐踏、焚燒，惟港府一退再退。王反問港府明明有《緊急法》為何不用。

王又指，特首林鄭月娥若以為透過明日落區與市民對話，噴噴口水就可止暴制亂，無疑是太幼稚。暴徒手中握有汽油彈和利刃，甚至連警槍也照搶，林鄭這種口水會既不能勸止暴徒，亦對處於水深火熱的升斗市民及飽受暴亂影響、波及生計的商戶毫無幫助。

王再批評政府不少部門在這次暴亂中敵我不分，如香港電台每年花費數以十億計的公帑，結果不斷唱衰政府；食物環境衞生署對各區「連儂牆」採取迴避態度，懶於清潔打掃，間接引爆社區內不同政見人士的衝突；教育局對在社交網站抹黑警察的教育界人士亦只敷衍地譴責便算。王質疑政府這樣縱容漢奸、走狗、賣國賊，《緊急法》就束之高閣，只會令本港未來徹底粉碎。

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