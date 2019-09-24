胃藥成分含可能令人患癌雜質　批發商回收4款「善胃得」產品

衞生署今日(24日)接獲持牌藥物批發商葛蘭素史克有限公司通知，指其藥劑製品「善胃得」被海外藥物監管機構發現含有可能令人患癌雜質「N-亞硝基二甲胺」(NDMA)。葛蘭素指，其產品在印度生產的成分「雷尼替丁」被發現含有低量的NDMA，作為預防措施，自願從市面回收所有含「雷尼替丁」的「善胃得」產品。

受影響產品包括「善胃得150毫克藥片」、「善胃得300毫克藥片」、「善胃得糖漿150mg/10ml」及「善胃得注射劑 25mg/ml」，香港註冊編號分別為「HK-42792」、「HK-42793」、「HK-30459」及「HK-42045」。

衞生署稱，透過監察機制，得悉一些含有「雷尼替丁」的產品在外國被發現含有NDMA，正評估含有「雷尼替丁」產品發現雜質的安全性，會密切監察事件發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估。該署亦已於9月18日發信予醫護人員，通知他們有關事件。

上述產品是用於治療胃部疾病的藥物，相關口服產品屬非處方藥物。根據葛蘭素資料，受影響批次產品曾供應給醫院管理局、衞生署診所、私家醫院、本地私家醫生及藥房，亦有部分轉口至澳門。至今，未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，衞生署會密切監察有關回收行動。