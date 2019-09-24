政Whats噏：與青年溝通唔啱Channel　政府捱轟　

年輕人覺得喺香港冇向上流機會，政府就成日叫人去內地發展，但有幾多人會跟住做呢？青年發展委員會委員林琳都覺得有問題，早兩日喺委員會開特別會議見多個局長時，忍唔住當住勞工及福利局局長羅致光同民政事務局局長劉江華面前，批評政府淨係識起個平台，要求年輕人自己去表達意見，冇由青年嘅角度出發，亦唔應該用說教嘅方式去同後生仔講嘢，又質疑點解唔用啲啱channel嘅手法去推廣。睇嚟佢真係好不滿喎。

林琳話唔係所有青年都想創業，亦唔係所有人都想去內地工作，質疑依家講去內地發展，係咪真係有好多人支持，又話其實好多青年人只係想簡簡單單喺香港開間咖啡店，或者做份簡單嘅工作，甚至想留喺香港做獸醫等等，覺得香港急需一個大規模嘅就業或創業調查，官員同委員都要走出去，喺班後生用緊嘅平台去同佢哋溝通，搵出佢哋真正諗法，而且青發會上任一年後嘅落區速度，根本未能切合需要，需要加強工作。

佢又話，有好多人話後生仔唔上進，好多長輩就用說教式嘅講法，叫啲後生仔要愛惜香港、要有國家情懷，搞到一聽到都即刻收埋隻耳仔，「隔音濾音」，質疑點解唔用啲啱年輕人channel嘅手法去推廣，例如佢哋鍾意日本文化，就推廣「職人精神」入面嘅專注、集中、盡責等等，換個方式宣傳。

林琳接受查詢時就鬧爆政府喺青年就業同創業方面，力度同深度都做得唔夠，羅致光同劉江華等問責官員根本唔了解年輕人嘅需要，成個社會已經唔同咗，但係政府嘅處事手法仲係一成不變，認為政府應該長期就年輕人嘅就業同創業需要去做調查，好似股市咁，有長期資料，啲調查唔可以三個月就完，批評政府有好多資源，但根本冇用到去做好件事。