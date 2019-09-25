東網正點新聞　每小時更新　報道最快最真

聚焦香港，放眼世界，《東網新聞台》強勢開台！東方報業集團網站《on.cc東網》再創傳媒先河，創立《東網新聞台》，今日（25日）正午12時正式登場，精彩節目將源源不絕奉上，提供新聞、評論節目及即時直播資訊。專業新聞團隊全天候提供詳盡資訊，其中「東網正點新聞」每小時更新，由經驗豐富的專業主播為觀眾報道本港、兩岸及國際重點新聞，東網直播亦緊貼全球大事，利用先進器材將重大新聞現場帶到讀者眼前。讀者只要有一部手機，無論身處世界任何角落，均可掌握全球最新最快消息！

《東方日報》為讀者人數全港最多的收費報章，是屬於香港人的報紙。東方報業集團順應時下媒體發展趨勢，投放更多資源發展網站《on.cc東網》。東網一直推陳出新，成為資訊與功能兼備的新聞平台，深受全球華人歡迎。為致力打造全球華人最強資訊網，東網創立《東網新聞台》，重點節目「東網正點新聞」將於今午12時啟播。

「東網正點新聞」製作嚴謹認真，由專業主播譚敏聰、鍾蔚瑩、陸智豪報道全球重點新聞，每節約15分鐘，並每小時更新，務求為讀者提供最新資訊及宏觀角度。專業主播團隊經驗豐富，譚敏聰有逾10年的採訪經驗，主力跟進政治新聞，曾參與採訪違法佔領行動及反修例示威，熟悉前線直播工作；鍾蔚瑩亦有超過10年傳媒工作經驗，主要負責發掘及撰寫國際、兩岸新聞，對環球局勢有深入了解；陸智豪千禧年左右投身傳媒界，2003年曾深入沙士重災區採訪，其後開始撰寫評論文章，文筆一針見血。過去亦曾擔任評論節目主持，口才了得。

除了新聞資訊，《東網新聞台》製作的評論節目「發射台」及「為民鎚害」論盡時弊，探討的話題更能引起大眾共鳴，觀眾絕對不容錯過。此外，東網直播最快、最新、最現場，利用先進器材直播現場情況，讓全球讀者無遠弗屆地緊貼全球脈動。每當有大事發生，東網APP都會以最快速度發出「推播通知」（Push Notification），讓讀者快人一步掌握資訊。

「上東網，知天下」。要緊貼收看《東網新聞台》豐富節目，現有用戶只需開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，即可即時更新東網APP，快捷方便。