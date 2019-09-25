樓市跌勢難止　納米單位最乏承接力

中美貿易戰及香港示威活動愈演愈烈情況下，香港經濟轉差，整體物業市場前景難望樂觀。綜合專家意見認為，不僅工貿樓市道急轉直下，酒店及商舖市道亦受牽連，而處於跌浪的住宅樓市同樣難翻身，特別是「愈住愈霉」的納米單位，未來更沒有市場承接力。

資深投資者吳龍飛表示，面積只有百餘方呎的納米單位最缺乏承接力，即使近期整體樓價回落，但未來供應量增加，相信政府會積極透過收回農地或透過填海造地等方式，尋找土地興建公屋，相信輪候公屋的市民「上樓」時間會縮短至三年，屆時會有一批購買力流向公營單位。

他又說，公營單位供應增加會拖低私人住宅價格，到時市民就不會只求蝸居，而會選擇面積較大的一、兩房單位，故納米單位已經沒有出路。假如政府在未來一、兩個月仍未能平息亂局，相信樓市跌勢難有轉機，樓價料兩年直插兩、三成。

前補習天王、資深物業投資者吳賢德亦同意此看法。他表示，實用面積二百方呎以下納米單位，居住環境狹窄，姑勿論市況如何都沒有投資價值。但他亦認為豪宅一樣「唔掂得」，因為這類物業屬於一個溢價市場，無論價格或租金均是天價，並不現實，一旦經濟環境欠佳就不會有承接。

訪港旅客數目急跌、市民消費意欲下降，酒店及零售舖位同樣受到嚴重衝擊，但並非所有類型物業都「死得」。資深財經專家林一鳴說，經濟環境逆轉對公司業務帶來負面影響，雖然對寫字樓前景仍審慎悲觀，但認為市場反應較舖位為慢，因為商廈租約通常三年或以上，即使經濟轉差，租金亦不會立刻調低，要待簽訂新租約才會出現實質調整，而近期寫字樓叫價雖有回落，但幅度只有約一成。

美聯商業營業董事羅仲英認為，雖然社會上衝擊頻生，惟寫字樓物業由於甚少受到破壞，加上息口依然維持低位，普遍業主具有實力，商廈物業在投資上較有優勢。