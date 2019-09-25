東方日報A1：貿戰暴亂夾擊　經濟一潭死水

在反修例風波觸發亂局及中美貿易戰的雙重夾擊下，香港經濟勢陷衰退，工貿物業首當其衝遭重創。今年六月至九月，全幢工貿物業買賣個案較去年同期顯著下挫約五成，成交金額更縮六成。地產界專家認為，這類物業樓價將陷漫長跌浪，不排除會出現拋售潮，至明年底保守估計售價累積跌幅可高達兩成。

隨着示威活動愈來愈暴力，企業投資部署陷入停頓，原先受惠政府活化措施，買賣曾經顯著增加的工貿樓市場驟然陷入困局。

綜合韋堅信測量師行及市場資料顯示，二○一八年六月至九月，市場錄得多達十宗工貿物業全幢買賣個案，涉及金額合共約九十八億二千萬元。不過，今年同期市場卻僅錄得五宗同類型物業全幢買賣交易，涉及金額亦縮至只有約卅九億六千萬元，反映近期工貿樓市道明顯高速萎縮。

事實上，在需求減少下，市場相繼出現減價個案。其中，葵涌石蔭大圓街二號美羅工業大廈全幢，地盤面積二萬餘方呎，總樓面面積逾十九萬五千方呎，七月份以九億五千萬元易手。據悉，該物業早前意向價高達十二億元，以最終成交價計算，劈價二億五千萬元，減價幅度逾兩成。

有物業代理表示，市況轉差令到業主叫價態度軟化，買家料會把握機會「鋤價」。美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，位於二線地區的全幢工貿大廈，業主直言「價錢有得傾」。他又說，長沙灣、葵涌、屯門及粉嶺的工貿大廈，普遍已出現約一成議價空間。

該行預期，今年工貿大廈樓價將下跌約百分之五至十，租金亦會下調約百分之五。不過，假如香港亂局持續，相信直至明年底，這類物業售價累積跌幅將擴闊至約兩成，反映市道將陷超長調整期。

除調低叫價之外，也有工貿樓業主索性暫時「封盤」，停止放售先避風頭。近年有涉足工貿樓市場的資深投資者蔡志忠透露，其持有的新蒲崗正華工業大廈，今年初時叫價約六億元，但現時已經暫停放售，等待市況好轉之後才再重新推出市場。

他說，整個工貿樓市場正在下行，估計分層細單位的跌幅會較全幢跌得更深，主要是因為面積較細，用途會受到限制。

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