資優小學生奧數賽奪金　成為港隊候補成員　

2歲可倒背26個英文字母，4歲已懂得加減乘除，小4時更獲破格參與奧數香港隊的選拔賽，擊敗不少中學生，小6更成了國際奧數香港隊候補成員中的唯一小學生。現年11歲的資優教育學苑學員徐子豐，小小年紀已被大學教師形容是「10年難得一見」的人才，究竟小小資優生是怎樣養成的呢﹖

子豐受訪時顯得較沉默，不時低頭看書。他生於四口之家，或受到擅長數理、現從事IT行業的徐爸爸基因及後天影響，子豐很早就顯露數理方面的天賦，現時與較他年長三歲的哥哥同屬資優教育學苑的資優生。徐爸爸說，子豐對數字很敏感，小時候便能靈活運用所有數字，兩歲時倒背26個英文字母，徐爸爸曾作測試，「隨便抽一個英文字母，佢可以話你知排第幾。」子豐4歲的時候，拋出的奧數題便能難倒父母。

出色的數理能力，令子豐於2017年通過了資優教育學苑評核成爲學員，並獲破格參與奧數香港隊的選拔賽，結果擊敗不少中學生兼取得銀獎；今年6月，他再次參賽，一舉奪得金牌，亦成為國際奧數香港隊候補成員中唯一的一名小學生。

徐媽媽分享育兒經，認為天賦及後天教育同樣重要，她尤重培養兒子的讀書興趣，兒子小時候，她便持續以床邊故事感染兒子，到兒子成長後，她又投其所好，知道兒子對數理有興趣，便不惜工本從國外購入相關書籍。她透露，子豐從不補習，只會在課餘時參加資優教育學苑的奧數課程提升數理水平，或參與跆拳道班，周末時還有兩小時打機時間。

子豐天資聰穎，學習能力亦超越同級生水平，但徐氏夫婦僅安排他就讀普通津貼官立學校，沒考慮私立學校或跳級升讀等，徐爸爸說，不想子豐被標籤，希望他有一個正常的成長過程及環境，未來怎樣發展，則尊重子豐的選擇。

新一學年的資優教育學苑學員招募現正接受報名，下月31日前截止。