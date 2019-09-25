綠色先鋒：碎膠再生　打造社區回收廠

以人手攪動不銹鋼刀片，膠粒就由底下的出口掉落容器內。

減塑走膠是備受關注的環保議題，要身體力行減少塑膠浪費，小朋友的力量毫不比大人輸蝕。3名就讀國際學校的小學生，自發參考外國工程師的開放資源，在本地青少年中心的協助下，用數個月時間動手做出一台碎膠機，讓更多人體驗塑膠回收的過程，鼓勵大眾源頭減廢。

「就算過咗450年，塑膠都係唔會消失，只會被分解成肉眼見唔到嘅微塑膠，就好似沙一樣。」年僅10歲的Monica稚氣未脫，講到塑膠問題時神情卻異常認真。在看過一套有關海洋塑膠污染的紀錄片後，觸發她深入研究該議題的決心，並作為畢業作品展的主題。她聯同另外兩名同學，與蒲窩青少年中心的工場導師一拍即合，正式開始製作碎賿機的計劃。

碎膠機是啟發自荷蘭人Dave Hakken 2013年發起的全球性環保運動Precious Plastic，透過在網上公開4款塑膠處理機器的設計圖，鼓勵有心人在社區打造自家「回收廠」，自此運動在全球遍地開花，本港過去亦有環保組織響應。

碎膠是處理廢棄塑膠的第一步，即使有現成的設計圖，要照辦煮碗原來亦不是易事。同學要四處搜羅合用的五金材料，再根據實際情況修改製作設計。「為咗搵到啱用嘅零件，我哋幾乎行勻成個旺角！」Monica憶述。

這部好不容易完成的小型碎膠機，只要將廢膠投進機頂的透明膠盒內，再以人手攪動不銹鋼刀片，攪碎了的膠粒就由底下的出口跌落容器內，成為最後溶膠和塑形的原料。即使機器的性能未臻完美，同學們仍表示十分有滿足感，並打算將機器帶到不同學校、市集等場合作示範和體驗交流，推廣減少使用塑膠製品的訊息。

3名同學完成碎膠機後，向本地環保團體Gaau1 Up借來熱壓機，小小回收系統便正式投入運作，過程中又吸引浸信會天虹小學的一班同學成為「合作夥伴」，共同體驗塑膠升級再造的樂趣。重塑廢膠的第一步就是收集塑膠，同學們從日常生活着手，例如於淨灘活動收集的膠垃圾、午膳時間的餐盒蓋等。就讀天虹小學五年級的林柏熹笑言：「我哋逐個班房去收集乾淨嘅飯盒蓋，估唔到同學同老師都非常支持，十分樂意幫手。」

收集得來的餐盒蓋經過清潔、攪碎、熱溶和塑形，最後成為一塊紋路特別的半透明膠片，同學都愛不釋手。此外，不同顏色的膠粒透過排列組合，膠片亦有各種色彩和花紋，稍加創意，更能搖身一變成為時鐘、杯墊和筆筒等，發掘出廢棄塑膠的更多可能。

「製作機器並唔係解決問題嘅辦法，只係由另一個角度切入問題，大家先會覺得有趣，會更容易開始了解。」蒲窩青少年中心項目主任邱弼蕗表示，塑膠是日常生活中最常見的廢物，使用另類方法，例如利用土炮機器將廢膠升級再造，再以五彩繽紛的再造膠製品吸引公眾眼球，有助於進一步提升減廢意識。

邱亦表示很高興環保議題已受到不同層面的關注，甚至是小學生，她認為透過動手做的過程，有助從小建立他們的公民意識，學到課堂以外的知識之餘，同時有助技能發展和態度培養。

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