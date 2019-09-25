探射燈：內地偷運幼犬　死亡率高達80%

去年狗年，有人為應節而養狗，掀起一陣養狗熱。但前年政府修例規管狗隻買賣，令不少買家轉投內地寵物店，內地有寵物店及購物網站賣家更聲稱可透過「特別途徑」將寵物運抵香港，過往曾有內地寵物送抵本港後「即死」。

有內地賣家表示1隻50日大的哥基，只需800元人民幣（約880港元），遠比本港寵物店上萬港元便宜，發貨後3天到港，部分甚至可以即日取貨。他又聲稱「有方法」通過安檢，繞過法例規定接受最少4個月的隔離檢疫，買家可經陸路過關後於指定地點交收。其位於深圳的分店負責人透露部分幼犬尚未注射防疫針，如狗隻在運送途中出現健康問題，賣方將負全責。

「呢類走私狗隻死亡率可以高達80%，其餘生還嘅亦有關節毛病、免疫系統同精神問題等，隻狗嚟到香港已經好弱。」獸醫黎昌生指，內地對於狗隻的來源、狗場衞生等欠缺監管，一旦狗隻染上瘋狗症，又未有接受隔離和防疫注射，很有機會傳染人類導致死亡。不論從人道立場抑或消費者角度，黎奉勸市民不要貪平購買內地走私狗隻，否則得不償失。

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