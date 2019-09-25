探射燈：繁殖例只管狗隻　隨時購得病貓

為規管寵物買賣和動物繁殖，政府2017年修訂《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》，任何人出售狗隻必需領有適當的牌照或許可證，並須遵守發牌條件及營業守則，否則可被檢控。然而，貓隻繁殖卻不在此限，網上社交平台不乏買賣自家繁殖貓隻的群組，連需申領許可證才可管有的受保護野生動物豹貓，都可以輕易在網上買到。

有人將豪宅變成自家貓隻繁殖場，於網上出售名種貓。然而多名買家以過萬元購入貓隻後，卻發現貓隻百病纏身，包括皮膚癬、眼睛發炎，部分有腹膜炎、血尿等。除了要支付龐大的醫藥費，有人被貓隻傳染，身體各處生癬，更有貓因病離世。

「如果繁殖者對唔同品種認識唔深，胡亂繁殖甚至近親繁殖，貓隻後代好容易出現先天性遺傳病。」非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪指，私人繁殖場的環境一般較狹小，衞生環境差，傳染病很容易於貓舍內傳播。他又指貓不是群居動物，要長時間與其他貓隻共處很容易出現精神問題。他認為政府長遠應該立法將私人繁殖刑事化，不論貓狗，才能保障動物權益。

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