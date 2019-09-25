探射燈：毛孩騙案猖狂　警懶查逼銷案

網上大打「愛心牌」的寵物騙案層出不窮，有騙徒假借慈善名義在網上出售寵物用品，收錢後不發貨，已有近40名苦主中招；有人利用心急如焚主人，訛稱尋得其走失的愛犬，敲詐獸醫診金。有關注人士直指，警方調查騙案執法不力，促請全面檢討調查策略。

貓主符小姐去年8月於社交網站收到1名女子的私人訊息，聲稱平價出售實木貓架，部分金額用以資助流浪貓。該女子的帳戶顯示為大學生，活躍於與動物有關的網上社交群組。符不虞有詐，向她購入價值470港元的貓架。但她其後多番推搪，封鎖符和所有買家，至今仍未送貨。

符與10名苦主損失合共約3500港元，她們先後報警。另一苦主歐陽小姐報案半年後，突然收到警方來電，對方聲稱「現階段無嘢可以做到」，要求她銷案，甚至有警員帶同文件要求她簽署，她無奈銷案。

今年5月，該女子又建立另一通訊群組，舉辦多次聚會連繫新界哥基狗友。其中一員的張小姐表示，該女子聲稱朋友的寵物店結業清貨，平價放售多款寵物用品，她購入近3000港元貨物。據悉至少28人匯款訂購，涉款3.6萬多港元，其後她「人間蒸發」。

「佢一直用同一個電話，同一個帳戶呃人，咁呢1年警方做過啲咩？」符小姐質疑警方手握女子的電話、地址、戶口號碼後依然「拉唔到人」。直至日前張小姐偶遇該女子再次報警，警方才因涉嫌以欺騙手段取得財產正式作出拘捕。

此外，香港拯救貓狗協會今年3月接收1隻被遺棄的唐狗女，牠其後走失，協會貼出尋狗啟示逾1周後，有男子主動透過電子通訊程式聲稱尋得該狗隻，又指已帶牠到獸醫診所就醫，要求主人支付診金，並傳送二維碼的支付圖片。該協會主席Linda多次要求對方提供狗隻照片，又查問狗隻特徵，男子總是答非所問。最終義工到有關診所查證，發現根本沒有其失狗，該男子亦未曾出現。

近年網上騙案有上升趨勢，關注消費者權益的深水埗區議員袁海文認為，警方只對傳媒關注的案件比較上心。對於有警員要求苦主銷案，他直言「感覺好差」，他認為警方應要全面檢討調查網上騙案的策略。

消委會發言人指，過去3年，有關寵物銷售手法和發貨問題的投訴數字逐年遞今年首8個月已經有21宗有關投訴。警方發言人表示，去年4月至今共接獲2男8女報案，指透過網上平台向一女子購買寵物用品，惟其後未能收到貨，亦未能聯絡該名女子，懷疑受騙，涉案金額約4400港元。案件列作以欺騙手段取得財產，交由深水埗警區刑事調查隊跟進。東網記者致電涉案女子查詢，她否認曾涉及網上騙案。

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