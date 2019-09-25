網民熱話：僱主呻外傭無心洗樽　反遭公審偷懶？

經常有僱主投訴外傭做家務求其，近日又有在網上大呻，家中的外傭疑Hea洗水樽，導致飲管內出現污漬。雖然事主獲不少網民同情，但亦有網民批評事主偷懶，沒有主動跟進外傭做家務情況。

網民在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載照片及貼文，投訴外傭洗完兒童水樽後，發現飲管出現啡色污垢，更形容「污糟過廁所條渠」。其後僱主用棉花棒，在水樽吸嘴口內撩出黑色污垢，她大呻：「『蓋』內亦冇擦過啲坑位。由佢上年10月中上班一路都係出現不同嘅衞生問題，最後為咗佢在廚房加裝一部cam，結果仍然都係見到佢好敷衍咁清潔。」

貼文引起網民熱烈討論。有網民深表同情，追問事主：「（外傭）炒咗未？」亦有人表示，「工人同個樽都要即換」、「對住外傭真係好火滾」。但有網民認為責任在於僱主，「有啲嘢自己跟番好」、「做僱主其實都唔可以懶」，並且質疑「工人放假嗰日你唔會洗？」亦有網民指水樽「根本洗唔到」，質疑僱主要求過高。

網民有話說：

金多寶：唉，冇心做好

Christmas Cheng：一定要自己檢查，佢哋只係過水

Shermaine To：咁都仲忍到

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